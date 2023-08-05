حضور صيني وروسيا تراقب.. ماذا قال "زيلينسكي" عن "محادثات جدة" وجهود المملكة؟

بينما يستبعد الاجتماع روسيا، إلا أن الكرملين قال إنه سيراقب الاجتماع، ويشدّد المسؤولون الأوكرانيون والروس والدوليون على أنه لا يوجد أي احتمالٍ لإجراء محادثات سلام مباشرة بين أوكرانيا وروسيا في الوقت الحالي، إذ تستمر الحرب مستعرة، فيما تسعى كييف لاستعادة أراضيها من خلال هجوم مضاد.