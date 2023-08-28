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"قانوني" يكشف لـ"سبق" الحالات التي يُحَوّل فيها ولي الأمر إلى "النيابة" إذا تغيب الطالب 20 يومًا عن المدرسة

قال إن هناك 5 خطوات لإقامة الدعوى القضائية وحالة واحدة تؤدي إلى السجن