"أمين غرفة جازان": استراتيجية الصناعة الوطنية ستسهم في تمكين القطاع الصناعي وتنويع الاقتصاد

وشدد الجوهري على أن استراتيجية الصناعة الوطنية الجديدة سيكون لها انعكاسات إيجابية كبيرة على النمو الصناعي في منطقة جازان، وذلك من خلال الاستثمار بالفرص الاستثمارية بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، لاسيما بعد تدشين مينائها المتطور ذي الطاقة الاستيعابية الضخمة في الفترة الأخيرة، وأيضاً مدينة جازان الصناعية، ودعا المستثمرين إلى انتهاز الفرصة التي تتيحها هذه الاستراتيجية من حوافز وآليات تمكين القطاع الصناعي الهادفة إلى زيادة عدد المصانع بالمملكة لنحو 36 ألف مصنع بحلول عام 2035، ارتفاعًا من 10,640 مصنعاً، والسعي إلى زيادة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال، الأمر الذي سيتبعه زيادة في القروض الصناعية وتسهيلات منح الأراضي الصناعية بالمنطقة.