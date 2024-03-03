تزامنًا مع موسم العمرة.. نائب أمير مكة يتفقد سير العمل في مطار الملك عبدالعزيز

واطلع الأمير سعود بن مشعل خلالها على سير العمل والخطة التشغيلية المعدة لخدمة المسافرين بشكل عام، والمعتمرين على وجه الخصوص، كما اطلع سموه على منطقة الإجراءات الأمنية للمسافرين ومنصات الجوازات وصالة (الترانزيت) ومنطقة الجمارك والجهات الأمنية والتشغيلية ومواقع الخدمات المختلفة بالمطار، واستمع سموه إلى شرح عن الإجراءات والخدمات المقدمة للمسافرين وشملت جولة سموه مجمع صالات الحج والعمرة، حيث اطلع على سير العمل وما تقدمه كل الجهات العاملة بالمجمع من تسهيلات لخدمة المسافرين من ضيوف الرحمن وكافة فئات المسافرين، لإيجاد تجربة سفر سهلة وميسرة