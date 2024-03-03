تزامنًا مع موسم العمرة.. نائب أمير مكة يتفقد سير العمل في مطار الملك عبدالعزيز

تفقد نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز،، اليوم سير العمل في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بالتزامن مع موسم ذروة العمرة، والذي يستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك 1445هـ.
وتأتي هذه الزيارة امتدادًا لحرص وتوجيهات القيادة، لتقديم أفضل الخدمات التي تسهم في توفير راحة وسلامة ضيوف الرحمن القادمين لأداء نسك العمرة من جميع أنحاء العالم، تحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية السعودية 2030.
وبدأت الجولة التفقدية التي رافق نائب أمير المنطقة فيها وكيل وزارة الحج لشؤون الحج والعمرة الدكتور عبدالعزيز الوزان، وعدد من القيادات الحكومية والأمنية والتشغيلية في المنطقة، ورئيس مجلس المديرين بشركة مطارات جدة المهندس رائد المديهيم، والرئيس التنفيذي للشركة المهندس مازن جوهر، والمستشار رئيس الطيران المدني المهندس سليمان البسام، وعدد من مسؤولي الجهات الأمنية والتشغيلية بالمطار، من الصالة رقم (1)،
واطلع الأمير سعود بن مشعل خلالها على سير العمل والخطة التشغيلية المعدة لخدمة المسافرين بشكل عام، والمعتمرين على وجه الخصوص، كما اطلع سموه على منطقة الإجراءات الأمنية للمسافرين ومنصات الجوازات وصالة (الترانزيت) ومنطقة الجمارك والجهات الأمنية والتشغيلية ومواقع الخدمات المختلفة بالمطار، واستمع سموه إلى شرح عن الإجراءات والخدمات المقدمة للمسافرين وشملت جولة سموه مجمع صالات الحج والعمرة، حيث اطلع على سير العمل وما تقدمه كل الجهات العاملة بالمجمع من تسهيلات لخدمة المسافرين من ضيوف الرحمن وكافة فئات المسافرين، لإيجاد تجربة سفر سهلة وميسرة
كما اطلع على المنطقة المخصصة لمبادرة حاج بلا حقيبة (قبول أمتعة المجموعات) والتي تستهدف تسهيل إجراءات ضيوف الرحمن ونقل أمتعتهم إلى مواقع إقامتهم في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ومن ثم إلى الطائرات بعد إنهاء إجراءات تفتيشها أمنيا، إضافة إلى مواقع الصالات المكيفة في منطقة البلازما، ومواقع الجهات الحكومية العاملة في المطار.
وفي نهاية الجولة، عقد اجتماعاً بحضور مديري القطاعات الحكومية والتشغيلية، وشاهد سموه عرضاً مرئياً قدمه الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة، تضمن الخطط التشغيلية لموسم ذروة العمرة 1445هـ، وأبرز الإنجازات والمبادرات التي حققت نقلة نوعية في خدمات المسافرين خلال الفترة الماضية، كما استعرض الخطة الاستراتيجية لمطارات جدة ومستهدفاتها المتوافقة مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة2030، والتي تشمل رفع حصة الإيرادات غير الجوية إلى45%، ومناولة 2.5 مليون طن من الشحن الجوي، وربط المطار بأكثر من 150 وجهة وتحقيق حركة ترانزيت تتراوح بين 12 إلى 15 مليون مسافر، إضافة إلى خدمة 114 مليون مسافر بحلول 2030م.
وتناول الاجتماع إجمالي المسافرين من صالة رقم 1 والصالة الشمالية ومجمع صالات الحج والعمرة، إذ بلغ إجمالي حركة المسافرين خلال شهري (يناير وفبراير) الماضيين 8 ملايين و200 ألف مسافر، بمتوسط 141 ألف مسافر يوميًا، كما استعرض عدد الوصول المتوقع للمعتمرين منذ شهر رحب الماضي وحتى نهاية شوال المقبل (3 مليون و220 ألف معتمر)