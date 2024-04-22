استشاري الطب النفسي "السحيباني": نسبة التعافي من الوسواس القهري تصل إلى 70%

كشف استشاري الطب النفسي الدكتور وليد السحيباني أن نسبة التعافي من اضطراب الوسواس القهري تبلغ حوالي 70% من المرضى، و أن هذه النسبة قد تختلف حسب الحالات، حيث يحتاج بعض المرضى للتشافي بواسطة الأدوية، في حين يجد آخرون العلاج المعرفي السلوكي أكثر فاعلية.