استشاري الطب النفسي "السحيباني": نسبة التعافي من الوسواس القهري تصل إلى 70%

كشف استشاري الطب النفسي الدكتور وليد السحيباني أن نسبة التعافي من اضطراب الوسواس القهري تبلغ حوالي 70% من المرضى، و أن هذه النسبة قد تختلف حسب الحالات، حيث يحتاج بعض المرضى للتشافي بواسطة الأدوية، في حين يجد آخرون العلاج المعرفي السلوكي أكثر فاعلية.
وتحدث عن أعراض اضطراب الوسواس القهري وأسبابه وطرق علاجه، والذي يعتبر من أكثر الاضطرابات النفسية شيوعاً التي تؤثر على بعض الأفراد، وذلك في حلقة من برنامج "الشارع السعودي" الذي يبث على قناة السعودية.
أوضح "السحيباني" أن الوسواس القهري يتميز بأفكار وسواسية متكررة وغير مرغوب فيها، تُسبب للفرد شعوراً بالقلق والتوتر، وأشار إلى أن هذه الأفكار قد تدفع الشخص إلى القيام بأفعال قسرية، مثل غسل اليدين بشكل متكرر أو التحقق من الأبواب والنوافذ.
ونوه الدكتور "السحيباني" بأهمية الاطلاع على تجارب المتشافين من اضطراب الوسواس القهري، مشيراً إلى أن ذلك يمكن أن يكون مصدر إلهام وتحفيز للمرضى الذين يسعون للتعافي والمضي قدماً.
ويعتبر اضطراب الوسواس القهري مشكلة نفسية تؤثر على حياة الأفراد بشكل كبير، لكن من خلال العلاج المناسب والدعم النفسي المناسب، يمكن للمرضى تحقيق التعافي والعيش بشكل أفضل.