فريق العمل الفني لمشروع الشبكة الأمنية بمجلس التعاون يعقد اجتماعه الـ14

عقد فريق العمل الفني لمشروع الشبكة الأمنية لوزارات الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعه 14 في مقر مكتب الاتصالات المؤمّنة لدول مجلس التعاون في مدينة الظهران، خلال الفترة 28 - 29 سبتمبر الجاري، برئاسة المملكة العربية السعودية "دولة الرئاسة"، وحضور دول المجلس ومشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة عبر الاتصال المرئي.