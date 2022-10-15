"الزعاق" يوضّح الفرق بين سُحب موسم "الوسم" وأمطاره

وأضاف الزعاق؛ إن سحب الوسم إذا كانت منفرشة تسمّى المرابيع؛ مفردها مرباع كمرابيع الإبل، التي كانت تنتج في أول الزمان، وإذا كانت منفردة تسمّى قلائد الوسم، والقلائد هي التي تعلق على العنق من أجل الزينة، فسحب الوسم زينة للسماء.