"إغاثي الملك" يوزع 140 طن سلال غذائية بالصومال وكسوة شتوية على 1.645 أسرة من اللاجئين بالأردن

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 140 طنًا من السلال الغذائية في محافظة بيدوا بولاية الجنوب الغربي بجمهورية الصومال الفيدرالية، استفاد منها 12.000 فرد.