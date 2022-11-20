"إغاثي الملك" يوزع 140 طن سلال غذائية بالصومال وكسوة شتوية على 1.645 أسرة من اللاجئين بالأردن

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 140 طنًا من السلال الغذائية في محافظة بيدوا بولاية الجنوب الغربي بجمهورية الصومال الفيدرالية، استفاد منها 12.000 فرد.
ويأتي ذلك ضمن مشروع المركز لدعم الأمن الغذائي للفئات الأكثر احتياجًا والنازحين والمتضررين من الجفاف في الصومال.
كما واصل المركز توزيع الكسوة الشتوية على اللاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر الأكثر احتياجًا من المجتمع المستضيف في الأردن، وذلك ضمن مشروع كنف 2022م الذي ينفذه المركز بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.
ووزّع المركز أمس الأول 1.645 قسيمة شرائية تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة، حيث استفاد منها 1.645 أسرة من الأسر اللاجئة السورية والفلسطينية وكذلك الأسر الأردنية ذات الاحتياج.
على جانب آخر، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 2.110 حقائب شتوية في مناطق نقر وغزر وأستور وغانشي وسكردو بإقليم جلجت بلتستان في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 14.770 فردًا.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.