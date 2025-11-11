المملكة تشارك في مؤتمر الإنتربول العالمي لمكافحة الفساد واسترداد الأصول في الإمارات

وتأتي مشاركة المملكة في هذا المؤتمر حرصًا منها على مشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد، وبما يتسق مع رؤية المملكة (2030) التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسة.