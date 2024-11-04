"سعود الطبية" تُجري أولى عمليات التردد الحراري لتسكين آلام الركبة

وأوضحت المدينة أن الحالتين لم تتمكنا من إجراء عملية استبدال المفاصل بسبب مشاكل صحية أخرى، حيث جرى استهداف الأعصاب الحسية لمفصل الركبة باستخدام تقنية التردد الحراري، التي تُعـد خيارًا مناسبًا للمرضى الذين لا يستطيعون إجراء عملية استبدال المفصل، وتكللت العمليتان بالنجاح، وخرج المريضان في نفس اليوم بعد الاطمئنان على حالتيهما.