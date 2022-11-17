20 مذكرة بـ30 مليار دولار.. 260 مسؤولًا وشركة وآفاقٌ للاستثمار بالرياض وسيؤول

ووفق وكالة "يونهاب" انعقد مجلس الأعمال الكوري السعودي، الذي شاركت في استضافته غرفة التجارة والصناعة الكورية واتحاد الغرف السعودية، في الوقت الذي يزور فيه ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان" كوريا الجنوبية في رحلة من المتوقع أن تركز على تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين. وقد وصل "بن سلمان" إلى سيئول في وقت متأخر من أمس الأربعاء.