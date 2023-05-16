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ساهم.. تبرعات الحملة السعودية لإغاثة الشعب السوداني تتخطى الـ 16.5 مليون ريال

عدد المتبرعين فوق 62 ألف شخص للتخفيف من المعاناة الإنسانية للأشقاء
ساهم.. تبرعات الحملة السعودية لإغاثة الشعب السوداني تتخطى الـ 16.5 مليون ريال
سبق
سبق

بلغ إجمالي التبرعات ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب السوداني الشقيق، عبر منصة "ساهم" 16.529.543 ريالاً حالياً، بإجمالي 62708 متبرعين.

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، قد أطلق الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب السوداني الشقيق، بتوجيهٍ كريمٍ من خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله.

وأوضح المركز أن الملايين من السودانيين بحاجة إلى الوقوف معهم في محنتهم بعد تدهور الأوضاع الإنسانية والنقص الشديد في الغذاء والدواء والمأوى والمياه الصالحة للشرب؛ وعطاء المتبرعين يخفّف معاناتهم والدعم يوفّر لهم مستلزمات الحياة.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية
منصة ساهم
الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب السوداني

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