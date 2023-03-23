الحجرة.. تدشين مبادرة الآليات الزراعية لدعم صغار المزارعين

وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني، أن هذه المبادرة جاءت ضمن جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة لدعم التنمية الريفية المستدامة بالمملكة؛ من خلال تمكين صغار المزارعين، وحرصًا من جمعية التنمية بالحجرة وانطلاقًا من رغبتها في المساهمة في دعم القطاع الزراعي بالمنطقة؛ فقد تم الاتفاق بين الطرفين على تأمين هذه الآليات، التي ستقوم الجمعية بإدارتها والإشراف على تشغيلها بأسعار رمزية تضمن استفادة أكبر عدد من صغار المزارعين من هذه الآليات.