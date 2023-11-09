رئيس جمهورية موريتانيا يصل إلى الرياض للمشاركة في 3 قمم

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية، محمد بن عايد البلوي، والقائم بالأعمال في سفارة الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى المملكة محمدن ولد أبود، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.