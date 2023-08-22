عرض 250 طالبًا وطالبة أفكارَهم.. جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تستعرض أكثر من 150 مشروعًا بحثيًّا لطلاب الماجستير

وأفادت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بأنها تهتم بتطوير الأداء البحثي وتطوير تخصصات حيوية تؤهّل الخريجين ليكونوا أكثر مواكبةً لاحتياجات القطاعات المستقبلية، وذلك ضمن توجه الجامعة إلى إعادة هيكلة مناهجها وتطوير برامجها الأكاديمية؛ لتكون مبنيةً على أساس رقمي، مبينة أنها أطلقت خلال العامين الماضيين 38 تخصصًا دقيقًا، واستحداث 32 برنامجًا لماجستير السنة الواحدة، وإنشاء أكثر من 20 مركزًا بحثيًّا جديدًا، وتمكين دور المرأة عن طريق فتح باب الانضمام لبرامج الجامعة كطالبات وأعضاء هيئة تدريس، منوّهة إلى أن إطلاق المعرض أسهم في تحقيق نقلة نوعية في تعزيز جودة التعليم وتعميق مجالات البحث، وتعزيز دور ريادة الأعمال ونظام الابتكار، والذي أسهم في تفعيل دورها في تحويل الاقتصاد المحلي إلى اقتصاد معرفي ينافس بقوة في الاقتصاد العالمي.