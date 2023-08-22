عرض 250 طالبًا وطالبة أفكارَهم.. جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تستعرض أكثر من 150 مشروعًا بحثيًّا لطلاب الماجستير

نظّمت جامعةُ الملك فهد للبترول والمعادن، ممثلة في كلية الدراسات العليا متعددة التخصصات، اليوم؛ المعرضَ الرابع للمشاريع البحثية لطلاب الماجستير MX، وعرض 250 طالبًا وطالبة أفكارَهم ونتائجَ أبحاثهم في أكثر من 150 مشروعًا بحثيًّا متنوعًا، بحضور عدد من الأكاديميين ومديري الشركات، وذلك بمقرّ الجامعة بالظهران.
وأوضحت الجامعة أن المعرض اشتمل على مجموعة متنوعة من الأبحاث في مجال التكنولوجيا المستقبلية والمبتكرة في مجال الروبوتات والأنظمة المستقلّة، وصيانة وموثوقية الأنظمة، وتحليلات الأعمال، وإدارة سلسلة الإمداد، وتطوير المدن الذكية والمستدامة، إضافة إلى مجموعة متنوعة من البرامج العلمية متعددة الاختصاصات.
وأكدت أن المعرض يمثّل منصةً علميةً بحثية للتفاعل والنقاش بين الطلاب والخبراء المتخصصين، والمساهمة في توسيع آفاق التعليم والبحث في جامعة الملك فهد من خلال برامج ماجستير MX في تمكين خريجيها من تأسيس شركات جديدة أو تطوير شركاتهم الحالية للارتقاء بالأعمال.
وأفادت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بأنها تهتم بتطوير الأداء البحثي وتطوير تخصصات حيوية تؤهّل الخريجين ليكونوا أكثر مواكبةً لاحتياجات القطاعات المستقبلية، وذلك ضمن توجه الجامعة إلى إعادة هيكلة مناهجها وتطوير برامجها الأكاديمية؛ لتكون مبنيةً على أساس رقمي، مبينة أنها أطلقت خلال العامين الماضيين 38 تخصصًا دقيقًا، واستحداث 32 برنامجًا لماجستير السنة الواحدة، وإنشاء أكثر من 20 مركزًا بحثيًّا جديدًا، وتمكين دور المرأة عن طريق فتح باب الانضمام لبرامج الجامعة كطالبات وأعضاء هيئة تدريس، منوّهة إلى أن إطلاق المعرض أسهم في تحقيق نقلة نوعية في تعزيز جودة التعليم وتعميق مجالات البحث، وتعزيز دور ريادة الأعمال ونظام الابتكار، والذي أسهم في تفعيل دورها في تحويل الاقتصاد المحلي إلى اقتصاد معرفي ينافس بقوة في الاقتصاد العالمي.