13.5 مليون معتمر.. "الربيعة": عام 2023 شهد رقمًا قياسيًّا تاريخيًّا في عدد المعتمرين

وأضاف الربيعة في كلمته في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة لعام 2024 في نسخته الثالثة، أن أكبر عدد للمعتمرين من خارج المملكة كان في عام 2019 يُقدر بـ8 ملايين و550 ألفًا، وفي 2023 ارتفع العدد إلى 13 مليونًا و550 ألف معتمر بفضل التسهيلات المقدمة، وهو أكبر ارتفاع في تاريخ المعتمرين من خارج المملكة؛ حيث يقدر عدد الزيادة بـ5 ملايين معتمر بنسبة زيادة 58%.