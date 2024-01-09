13.5 مليون معتمر.. "الربيعة": عام 2023 شهد رقمًا قياسيًّا تاريخيًّا في عدد المعتمرين

13.5 مليون معتمر.. "الربيعة": عام 2023 شهد رقمًا قياسيًّا تاريخيًّا في عدد المعتمرين
قال وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة: إن عدد المعتمرين خلال 2023 وصل إلى رقم قياسي تاريخي؛ حيث بلغ 13.5 مليون معتمر، بزيادة 58% عن أعلى رقم والذي كان في العام 2019.
وأضاف الربيعة في كلمته في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة لعام 2024 في نسخته الثالثة، أن أكبر عدد للمعتمرين من خارج المملكة كان في عام 2019 يُقدر بـ8 ملايين و550 ألفًا، وفي 2023 ارتفع العدد إلى 13 مليونًا و550 ألف معتمر بفضل التسهيلات المقدمة، وهو أكبر ارتفاع في تاريخ المعتمرين من خارج المملكة؛ حيث يقدر عدد الزيادة بـ5 ملايين معتمر بنسبة زيادة 58%.
وأوضح خلال المؤتمر الذي تنظمه الوزارة، أنه تم العمل على تأهيل وتطوير المواقع التاريخية، وأنجزنا حتى الآن 10 مواقع تاريخية جديدة و18 وجهة إثرائية، ونعمل على 12 موقعًا تاريخيًّا؛ لإثراء تجربة ضيوف الرحمن.
وأكمل: عملنا على إطلاق تأشيرة الترانزيت للناقلات الوطنية؛ حيث يستطيع أي مسافر يمر بالمملكة أن يستصدر التذكرة والتأشيرة معًا إلكترونيًّا، والإقامة في المملكة أربعة أيام يمكنه من خلالها الزيارة وأداء عمرة.
وأضاف أن أكثر من 35 شركة ستقدم خدماتها في حج هذا العام، مقارنة مع 20 شركة بالعام الماضي.
وتحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، افتتح نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، أمس (الاثنين)، معرض ومؤتمر خدمات الحج والعمرة في نسخته الثالثة، الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة بالشراكة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن؛ أحد برامج رؤية 2030.