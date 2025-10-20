سمو أمين منطقة الرياض يرعى المؤتمر الدولي للجمعية العربية للحوسبة في العمارة والفن والتصميم بجامعة الفيصل

ويشارك في المؤتمر نخبة من العلماء والأكاديميين الدوليين في مجالات العمارة والتصميم الحوسبي من أبرزهم؛ البروفيسور روبرت وودبري من جامعة سايمون فريزر بكندا، والبروفيسور مارسيلو سبينا من معهد SCI-Arc ومؤسس Patterns Design Studio، والبروفيسور وسيم جابي من جامعة كارديف في المملكة المتحدة، والبروفيسور نيل ليتش من الولايات المتحدة الأمريكية المؤسس المشارك لمبادرة Digital Futures، والدكتور فلوريان ويدمان من جامعة نوتنغهام في المملكة المتحدة، والدكتور عبدالرحمن اليماني رئيس اللجنة العلمية والتنظيمية للمؤتمر بجامعة الفيصل، والبروفيسور شريف عبدالمحسن رئيس الجمعية العربية للحوسبة في العمارة والفن والتصميم ASCAAD.