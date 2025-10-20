سمو أمين منطقة الرياض يرعى المؤتمر الدولي للجمعية العربية للحوسبة في العمارة والفن والتصميم بجامعة الفيصل

يرعى صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، غدًا الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الدولي الثالث عشر للجمعية العربية للحوسبة في العمارة والفن والتصميم (ASCAAD 2025) الذي تستضيفه جامعة الفيصل بالرياض، وتستمر فعالياته خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر الجاري تحت شعار "إستقلالية الطابع المعماري من خلال الذكاء الاصطناعي ، الحوسبة ، ومستقبل التصميم المحلي".
ويهدف المؤتمر إلى مناقشة دور التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والتصميم الحوسبي في إعادة ابتكار الممارسة المعمارية وتعليمها وتعزيز الهوية المحلية في ظل التحولات العالمية.
ويشارك في المؤتمر نخبة من العلماء والأكاديميين الدوليين في مجالات العمارة والتصميم الحوسبي من أبرزهم؛ البروفيسور روبرت وودبري من جامعة سايمون فريزر بكندا، والبروفيسور مارسيلو سبينا من معهد SCI-Arc ومؤسس Patterns Design Studio، والبروفيسور وسيم جابي من جامعة كارديف في المملكة المتحدة، والبروفيسور نيل ليتش من الولايات المتحدة الأمريكية المؤسس المشارك لمبادرة Digital Futures، والدكتور فلوريان ويدمان من جامعة نوتنغهام في المملكة المتحدة، والدكتور عبدالرحمن اليماني رئيس اللجنة العلمية والتنظيمية للمؤتمر بجامعة الفيصل، والبروفيسور شريف عبدالمحسن رئيس الجمعية العربية للحوسبة في العمارة والفن والتصميم ASCAAD.
ويتضمن المؤتمر عددًا من الجلسات النقاشية وورش العمل المتخصصة التي تتناول التقنيات الناشئة ودورها في إعادة ابتكار الممارسة المعمارية وتعزيز الهوية المحلية، كما يوفّر المؤتمر مساحة لتعزيز التواصل الأكاديمي والمهني بين المشاركين بما يؤكّد دور جامعة الفيصل كمركز رئيس للبحث والتعليم المعماري المتقدم في المنطقة.