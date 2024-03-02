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نادرًا ما تنخفض عن 9.. "متوسطات الحرارة بالرياض في مارس" يبرزها "المسند"
العظمى تتراوح بين 25-30 درجة وقلما تنخفض إلى أقل من 20م أو تتجاوز 35م
كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند، عن متوسطات درجات الحرارة العظمى والصغرى في الرياض عن شهر مارس من كل عام.
وأوضح "المسند" أن متوسط درجة الحرارة العظمى في الرياض يتراوح في مارس عادة بين 25-30 درجة مئوية، ونادرًا ما تنخفض إلى أقل من 20م، أو تتجاوز 35م.
وأضاف، عبر حسابه على منصة "إكس": "في حين يتراوح متوسط درجة الحرارة الصغرى "قُبيل الفجر" بين 14-18م، ونادرًا ما تنخفض عن 9م أو تتجاوز 22م، هذا والله أعلم".