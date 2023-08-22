نيابةً عن ولي العهد.. وزير الخارجية يغادر إلى جنوب إفريقيا ليرأس وفد المملكة المشارك في "بريكس"

نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، يغادر الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، إلى جمهورية جنوب إفريقيا؛ ليرأس وفد المملكة المشارك في (حوار بريكس بلس، وبريكس إفريقيا)، تحت شعار "شراكة من أجل النمو المتسارع، والتنمية المستدامة، والتعددية الشاملة"، المنعقد يوم الخميس 24 أغسطس 2023م، في مدينة جوهانسبرغ.