بناء على تقارير "الأرصاد".. "تعليم" و"تدريب" الباحة تعلنان تعليق الدراسة غدًا الأربعاء

أعلنت الإدارة العامة لتعليم الباحة تعليق الدراسة الحضورية يوم غد الأربعاء بجميع مدارسها في مختلف المحافظات. كما أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالباحة تعليق التدريب الحضوري في الباحة والمندق وبلجرشي والعقيق.
وقالت الإدارة العامة للتعليم إنه بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر استمرار جعل الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي في مدارس تعليم الباحة في جميع المحافظات لجميع منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم ليوم غد الأربعاء.
وقالت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالباحة: "بناء على التحذيرات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ تقرر تعليق التدريب الحضوري بمنشآت التدريب التقني بالباحة والمندق وبلجرشي والعقيق، وجعل التدريب عن بُعد يوم غد الأربعاء للمتدربين كافة في الفترتَين الصباحية والمسائية (البكالوريوس - الدبلوم) ومعاهد التدريب الأهلية".