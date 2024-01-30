بناء على تقارير "الأرصاد".. "تعليم" و"تدريب" الباحة تعلنان تعليق الدراسة غدًا الأربعاء

وقالت الإدارة العامة للتعليم إنه بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر استمرار جعل الدراسة ‫عن بُعد عبر ‫منصة مدرستي في مدارس تعليم الباحة في جميع المحافظات لجميع منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم ليوم غد الأربعاء.