4 مجازر خلال 24 ساعة.. ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 36 في قصف إسرائيلي على غزة

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 36 فلسطينيًّا، وإصابة العشرات بجروح مختلفة، إضافة إلى عدد من المفقودين تحت ركام المنازل المُدمَّرة.