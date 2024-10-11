4 مجازر خلال 24 ساعة.. ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 36 في قصف إسرائيلي على غزة

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 36 فلسطينيًّا، وإصابة العشرات بجروح مختلفة، إضافة إلى عدد من المفقودين تحت ركام المنازل المُدمَّرة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن الغارات الجوية والقصف المدفعي طالا منازل ومراكز إيواء وتجمعات للفلسطينيين في مناطق متفرقة في قطاع غزة، مبينة أن من بين الشهداء 17 شهيدًا في مخيم جباليا المحاصر منذ أيام عدة.
وفي السياق، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 مجازر ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.