"الموارد البشرية" تُضيف الاستقدام من تنزانيا بسقف أعلى قدره 5700 ريال

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن إضافة الاستقدام من دولة تنزانيا بسقف أعلى لتكاليف الاستقدام يبلغ 5700 ريال سعودي، شاملًا قيمة الضريبة المضافة، وذلك استمرارًا لمبادرات الوزارة لتوفير خيارات مناسبة ومتنوعة للمواطنين والمقيمين الراغبين في استقدام العمالة المنزلية.