15 عاماً إهمالاً والتبرير قائمٌ.. "العيون الحارّة" تسقط من خريطة مشاريع العارضة المليونية!

ذهبت أماني سكان المحافظة الجبلية أدراج الرياح، حيث جاء هذا الإعلان في وقتٍ كانوا يترقبون إخراج واجهتهم السياحية الأولى التي تحوّلت إلى بقعة مهجورة موحشة من دائرة الإهمال بعد سنواتٍ طويلة من الانتظار امتدت أكثر من 15 عاماً، وتساءل مواطنون عن الأسباب التي جعلت "الأمانة" تتجاهل هذه الوجهة السياحية -رغم أهميتها- وقدرتها على جذب سياحٍ بالآلاف سنوياً حتى من دول الخليج.