الرئيس التنفيذي لـ"دل تكنولوجيز": تقنيات الجيل الخامس أثبتت أهميتها كعامل رئيسي للنهوض باقتصادنا الرقمي

ولا بد لنا من الإشارة إلى أن قيود الإنتاجية في الوقت الراهن تجبر أجهزة شبكات الجيل الرابع على العمل بكامل طاقتها، مما يؤدي إلى عدم كفاءة الطاقة. بينما تستطيع تطبيقات إنترنت الأشياء المدعومة بشبكة الجيل الخامس تقديم العديد من الحلول المبتكرة للاستدامة، بدءاً من توزيع الطاقة، إلى التصدي لتحديات توفير الغذاء. ويمثل قطاع الزراعة فرصة في غاية الأهمية على هذا الصعيد، حيث يمكن لنشر عدد هائل من أجهزة الاستشعار المتصلة فيما بينها والتي تقوم عن بُعد بجمع وتحليل البيانات الدقيقة من المحاصيل والآلات والثروة الحيوانية، أن تعود بفائدة جمة على هذا القطاع الحيوي، وتؤدي إلى تحقيق عائدات أفضل بتكلفة أقل بكثير.