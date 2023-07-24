دراسة سعودية.. قلق وضغط نفسي عالٍ لدى أولياء أمور الأطفال مصابي التوحد وفرط الحركة

كشفت دراسة سعودية أجراها استشاري الطب النفسي للأطفال والمراهقين الدكتور نادر الرحيلي عن مستويات عالية من القلق والاكتئاب لدى أولياء أمور الأطفال المصابين بالاضطرابات النمائية كالتوحد وفرط الحركة وتشتت الانتباه.
وأوضح الدكتور نادر الرحيلي لـ"سبق" أن الدراسة التي أجراها كانت تهدف لقياس القلق والإرهاق لدى أولياء أمور الأطفال الذين يعانون من الاضطرابات النمائية مقارنة بالأطفال الطبيعيين.
وشملت الدراسة 425 ولي أمر ممن يعاني أطفالهم من اضطرابات نمائية مثل فرط الحركة وتشتت الانتباه والتوحد.
وأشار الرحيلي إلى أن نتائج هذه الدراسة كشفت عن مستوى عال من القلق والضغط النفسي لدى أولياء أمور الأطفال المصابين بالاضطرابات النمائية مقارنة بغيرهم.
وطالب بأن يتم تقديم الدعم النفسي والرعاية اللازمة لأولياء الأمور حيث يمكن أن يلعب اكتشاف قلق الوالدين وعلاجه وتقليل الضغوط التي قد تؤدي إلى الإرهاق دورًا إيجابيًا في علاج الأطفال الذين يعانون من الاضطرابات النمائية.
يُذكر أن عدد المصابين باضطراب طيف التوحد بحسب إحصائيات الهيئة العامة للإحصاء عام 2017 قد بلغ 53.282 فيما بلغ عدد المصابين باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه 30.155 شخصًا.