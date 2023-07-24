دراسة سعودية.. قلق وضغط نفسي عالٍ لدى أولياء أمور الأطفال مصابي التوحد وفرط الحركة

وطالب بأن يتم تقديم الدعم النفسي والرعاية اللازمة لأولياء الأمور حيث يمكن أن يلعب اكتشاف قلق الوالدين وعلاجه وتقليل الضغوط التي قد تؤدي إلى الإرهاق دورًا إيجابيًا في علاج الأطفال الذين يعانون من الاضطرابات النمائية.