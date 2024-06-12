الشؤون الإسلامية تعزز خدماتها لذوي الاحتياجات الخاصة في مساجد وجوامع المدينة المنورة

وفي إطار هذه الجهود، خصص الفرع مواقف للسيارات بالقرب من مداخل المساجد الرئيسية، بالإضافة إلى إنشاء منحدرات وممرات خاصة لتسهيل حركة العربات والكراسي المتحركة داخل مرافق بعض المساجد والجوامع، كما تم تجهيز دورات المياه والمغاسل بوسائل وتسهيلات تلبي احتياجاتهم، وتوفير مصاعد ومنصات خاصة لتسهيل حركتهم داخل بعض المساجد التاريخية.