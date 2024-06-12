الشؤون الإسلامية تعزز خدماتها لذوي الاحتياجات الخاصة في مساجد وجوامع المدينة المنورة

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً بفرعها في منطقة المدينة المنورة، تقديم الدعم والرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة زوار مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك من خلال تهيئة المساجد والجوامع في مختلف الأحياء لتلبية احتياجاتهم.
وفي إطار هذه الجهود، خصص الفرع مواقف للسيارات بالقرب من مداخل المساجد الرئيسية، بالإضافة إلى إنشاء منحدرات وممرات خاصة لتسهيل حركة العربات والكراسي المتحركة داخل مرافق بعض المساجد والجوامع، كما تم تجهيز دورات المياه والمغاسل بوسائل وتسهيلات تلبي احتياجاتهم، وتوفير مصاعد ومنصات خاصة لتسهيل حركتهم داخل بعض المساجد التاريخية.
وتأتي هذه الأعمال ضمن جهود الوزارة المستمرة لتقديم الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تعمل على توفير بيئة مريحة وملائمة تمكنهم من حضور المناشط الدعوية والتوعوية، وليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسكينة، وسط تكامل في الخدمات المقدمة لهم، حيث تعمل الوزارة على تحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات المقدمة لتلبية كافة احتياجاتهم.