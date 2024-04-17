"البازعي" لـ"سبق": دُور أوبرا عالمية مهتمة باستضافة "أوبرا زرقاء اليمامة"
كشف الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية سلطان البازعي عن إبداء عدد من دور الأوبرا اهتمامها باستضافة عرض "أوبرا زرقاء اليمامة"، أول أوبرا تنتجها السعودية، والإنتاج الأوبرالي الأضخم على مستوى العالم العربي، مستدركًا: "لكن لسنا مستعجلين في اتخاذ القرار؛ إذ صُمم العمل ليكون قابلاً للعرض في أي دار أوبرا في العالم".
جاء ذلك في تصريح إلى "سبق" على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بالعرض في المركز السعودي للموسيقى أمس.
وأضاف: "إنتاج الأوبرا مسألة معقدة، وتحتاج إلى تفاصيل كثيرة، لكن انصبّ اهتمامنا على تقديم القصة المناسبة التي تروي تاريخنا العربي للعالم بشكل لا يثير الحساسيات، وإنما هو ملهم على المستوى الإنساني".
وأوضح أن القصة مليئة بالدراما والأحداث التراجيدية، وتُقدِّم صورة إيجابية مختلفة عن حضارة العرب قبل الإسلام، ومكانة المرأة في المجتمعات العربية التي كانت شديدة الأهمية بعكس الصور السلبية السائدة عنها.
وأشار "البازعي" إلى أن "الأوبرا فن مقبول عالميًّا مهما كانت اللغة التي تُقدَّم بها، وكثير من الجمهور يحضر أعمالاً أوبرالية بلغات لا يتحدثون بها، ويستمتعون بالعرض والقصة، ومع ذلك حرصنا في أوبرا زرقاء اليمامة على وجود ترجمة مصاحبة للعرض".
وقال البازعي إن العمل يحمل صورة بصرية ومشاهد مبهرة، وستكون ممتعة للجمهور، وتُقدَّم لأول مرة.
وكانت هيئة المسرح والفنون الأدائية قد أعلنت طرح تذاكر العرض الاستثنائي الجديد "أوبرا زرقاء اليمامة"، أول أوبرا تنتجها السعودية والإنتاج الأوبرالي الأضخم على مستوى العالم العربي، وتعرض أول عروضها الخميس المقبل 25 إبريل 2024، وتستمر إلى يوم 4 مايو 2024، بواقع 10 عروض في 8 أيام.
ويأتي العمل الريادي الجديد برعاية وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان؛ ليكون نقطة مفصلية في مسار ازدهار ثقافة السعودية؛ لما يمتاز به فن الأوبرا من قيمة فنية عالية، واهتمام دولي من متذوقي الفنون، وجميع جماهير التجارب الثقافية حول العالم.