"البازعي" لـ"سبق": دُور أوبرا عالمية مهتمة باستضافة "أوبرا زرقاء اليمامة"

وأشار "البازعي" إلى أن "الأوبرا فن مقبول عالميًّا مهما كانت اللغة التي تُقدَّم بها، وكثير من الجمهور يحضر أعمالاً أوبرالية بلغات لا يتحدثون بها، ويستمتعون بالعرض والقصة، ومع ذلك حرصنا في أوبرا زرقاء اليمامة على وجود ترجمة مصاحبة للعرض".