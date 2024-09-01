أمير المدينة المنورة يستعرض المخطط الاستراتيجي الشامل لإدارة النفايات بالمنطقة

وقدّم الدكتور عبدالله السباعي، شكره وتقديره لأمير منطقة المدينة المنورة، على دعمه لجهود كل الشركاء في منظومة العمل لتحقيق المخطط الاستراتيجي الشامل لإدارة النفايات بالمنطقة، والمساهمة في بناء نموذج فعال للإدارة المتكاملة للنفايات، وتحفيز الاستثمار الأمثل لسلسلة القيمة بدءًا من مرحلة الإنتاج ووصولًا إلى مرحلة المعالجة والتخلص النهائي الآمن من النفايات.