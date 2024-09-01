أمير المدينة المنورة يستعرض المخطط الاستراتيجي الشامل لإدارة النفايات بالمنطقة

استعرض الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، المخطط الاستراتيجي الشامل لإدارة النفايات بالمنطقة؛ وذلك خلال لقائه الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة النفايات "موان" الدكتور عبدالله بن فيصل السباعي، بحضور أمين المنطقة المهندس فهد بن محمد البليهشي.
واطلع الأمير سلمان بن سلطان، على عرض مرئي عن الملخص التنفيذي لمخطط مجموعة منطقة المدينة المنورة، الذي يهدف إلى وضع خريطة طريق ينتج عنها مخططات استراتيجية لإدارة النفايات تضم مجموعات جغرافية تغطي احتياجات محافظات ومدن المنطقة؛ وذلك في إطار دعم الأثر الإيجابي والمساهمة في خلق مفاهيم بيئية تحقق الاستدامة وترفع مستوى جودة الحياة.
وشهد اللقاءُ، مناقشة استراتيجية التحول في قطاع النفايات ومراجعة التحديات التي قد تواجه تنفيذ المخطط الشامل ليكون عنصرًا فاعلًا في إنتاج الطاقة النظيفة ومنتجات الأسمدة والمواد الخام، وتفعيل برامج إعادة تدوير النفايات وتسويق هذه النوعية من المنتجات على المستوى الوطني.
وخلال اللقاء، أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة النفايات (موان) أن المركز يعمل على إرساء الحلول الشاملة والمتكاملة لتنفيذ رحلة التحول المستدامة عبر المخطط الاستراتيجي الشامل لإدارة النفايات على مستوى المملكة؛ وذلك في إطار دعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- لتعزيز برامج حماية البيئة؛ بما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستدامة البيئية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وقدّم الدكتور عبدالله السباعي، شكره وتقديره لأمير منطقة المدينة المنورة، على دعمه لجهود كل الشركاء في منظومة العمل لتحقيق المخطط الاستراتيجي الشامل لإدارة النفايات بالمنطقة، والمساهمة في بناء نموذج فعال للإدارة المتكاملة للنفايات، وتحفيز الاستثمار الأمثل لسلسلة القيمة بدءًا من مرحلة الإنتاج ووصولًا إلى مرحلة المعالجة والتخلص النهائي الآمن من النفايات.