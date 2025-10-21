مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل دعمه الإنساني في باكستان وأفغانستان ولبنان وتركيا ضمن مشاريع 2025

وفي جمهورية تركيا، نفّذ المركز المشروع الطبي التطوعي للأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في ولاية هاتاي بمشاركة (13) متطوعًا من تخصصات طبية مختلفة، حيث تم تقديم (37) جلسة علاج فيزيائي، وتركيب (26) طرفًا صناعيًا، وتوفير (45) طرفًا تقويميًا وتجميليًا، بالإضافة إلى (50) معين حركة كهربائي، دعمًا للمتضررين وتحسينًا لجودة حياتهم.