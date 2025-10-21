مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل دعمه الإنساني في باكستان وأفغانستان ولبنان وتركيا ضمن مشاريع 2025

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشاريعه الإغاثية والإنسانية في عدد من الدول حول العالم، مستهدفًا الفئات الأشد احتياجًا ضمن جهود المملكة الإنسانية المتواصلة لعام 2025.
في جمهورية باكستان الإسلامية، وزّع المركز (4,265) حقيبة إيوائية في مناطق نانكانا وخيربور وجامشورو ومتياري بإقليم السند، ومنطقتي مظفرقر وبهاولنقر في إقليم البنجاب، استفاد منها (30,560) فردًا من المتضررين من الفيضانات، وذلك ضمن المرحلة الرابعة من مشروع توزيع المساعدات الإيوائية والحقائب الشتوية للعام الجاري.
وفي أفغانستان، وزّع المركز (101) سلة غذائية للعائدين في مخيم لواء باباجان بولاية كابل، استفاد منها (606) أفراد، في إطار مشروع الأمن الغذائي والطوارئ لعام 2025–2026، تعزيزًا للأمن الغذائي وتخفيفًا لمعاناة الشعب الأفغاني الشقيق.
وفي الجمهورية اللبنانية، سلّم المركز (775) سلة غذائية للفئات الأكثر احتياجًا من اللاجئين الفلسطينيين والمجتمع المستضيف في بلدة الناعمة بمحافظة جبل لبنان، استفاد منها (3,875) فردًا، ضمن مشروع دعم الأسر المحتاجة وتحقيق الاستقرار الغذائي في لبنان.
وفي جمهورية تركيا، نفّذ المركز المشروع الطبي التطوعي للأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في ولاية هاتاي بمشاركة (13) متطوعًا من تخصصات طبية مختلفة، حيث تم تقديم (37) جلسة علاج فيزيائي، وتركيب (26) طرفًا صناعيًا، وتوفير (45) طرفًا تقويميًا وتجميليًا، بالإضافة إلى (50) معين حركة كهربائي، دعمًا للمتضررين وتحسينًا لجودة حياتهم.
وتأتي هذه الجهود في إطار الدور الإنساني الريادي الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية، من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة، في دعم المحتاجين حول العالم، ومساعدة المجتمعات المتضررة عبر مشاريع إغاثية وتنموية متنوعة.