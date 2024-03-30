المدينة المنوّرة.. تمديد مواعيد خدمة النقل التردّدي والنقل العام خلال العشر الأواخر من رمضان

بدأ مشروع "حافلات المدينة"، الذي تشرف عليه هيئة تطوير المدينة المنوّرة، اليوم، تمديد مواعيد خدمة النقل التردّدي والنقل العام؛ تزامناً مع العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، عبر مسارات عدة تمّ تحديدُها في أرجاء المدينة المنوّرة، لنقل المواطنين والمقيمين إلى المسجد النبوي الشريف ومسجد قباء.