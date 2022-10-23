محليات

4600 جولة رقابية تغلق 12 منشأة وتحرر 57 مخالفة للإجراءات الصحية بالباحة

نفّذتها الأمانة في مدن ومحافظات المنطقة.. ودعت إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر 940
4600 جولة رقابية تغلق 12 منشأة وتحرر 57 مخالفة للإجراءات الصحية بالباحة
واس
واس

نفّذت أمانة منطقة الباحة والبلديات التابعة لها 4624 جولة رقابية، على المنشآت التجارية في مدن ومحافظات المنطقة؛ أسفرت عن إغلاق 12 منشأة تجارية مخالفة، وتحرير 57 مخالفة للإجراءات الصحية.

وأكد أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، أن الفِرَق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة، مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة؛ مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة، وستُطَبَّق جميع العقوبات من إغلاق للنشاط وفرض الغرامات المالية؛ داعيًا الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات الصحية ومخالفات الإجراءات الاحترازية من خلال الاتصال على الرقم الموحد للبلاغات البلدية 940.

الباحة
أمانة منطقة الباحة
جولة رقابية

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