مجموعة "روشن" ومركز الملك فيصل للبحوث الإسلامية يطلقان "كتاب ومعجم المرأة السعودية"

وتأتي الشراكة بين "روشن" ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية امتدادًا لإستراتيجية المجموعة الساعية لتعزيز جودة الحياة في جميع أنحاء المملكة، عبر توظيف مكانتها الراسخة ومواردها في إحداث تأثيرات ملموسة. وتتوافق هذه الاتفاقية مع القيم الأساسية للمجموعة المتمثِّلة في إتاحة الفرص وتمكين الأفراد، بالإضافة إلى عدد من المبادرات الأخرى للمجموعة، الرامية إلى تمكين المرأة السعودية ودعم الثقافة الوطنية، بما في ذلك برنامج "عودة" الذي يُمكّن النساء من العودة إلى سوق العمل من خلال برامج تدريبية مُخصَّصة، وشراكة المجموعة مع معهد "نصف" – المركز العربي لتمكين المرأة - والمشاركة في مبادرته الإرشادية الأخيرة "نمشي ونرشد"، التي تقدّم للمرأة السعودية فرصاً للتواصل والتعلُّم من المهنيات المتميّزات في مجالهن.