أمير منطقة تبوك يترأس الاجتماع الدوري للمحافظين

واطلع الأمير "فهد" على تقارير سير العمل في المحافظات، مؤكدًا أهمية الدور المنوط بالمحافظين في نقل الصورة الحقيقية التي يشعر بها المواطن والمواطنة وتلمّس احتياجاتهم وتفقدهم واستشعار أحوالهم.