أمير منطقة تبوك يترأس الاجتماع الدوري للمحافظين

ترأّس أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، في قاعات الاجتماعات بمكتبه بالإمارة، الاجتماع الدوري للمحافظين.
جاء ذلك بحضور وكيل إمارة المنطقة محمد بن عبدالله الحقباني، والوكلاء المساعدين ومديري الإدارات الحكومية ومحافظي المحافظات.
واطلع الأمير "فهد" على تقارير سير العمل في المحافظات، مؤكدًا أهمية الدور المنوط بالمحافظين في نقل الصورة الحقيقية التي يشعر بها المواطن والمواطنة وتلمّس احتياجاتهم وتفقدهم واستشعار أحوالهم.
وكذلك خدمتهم والعمل المستمر لتحقيق مطالبهم، بما يكفل لهم العيش الكريم والحياة الهانئة، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد -حفظهما الله، ومتابعة وزير الداخلية.
وأشار إلى النقلة الحضارية الكبيرة التي تشهدها المنطقة من خلال مشروعات رؤية المملكة 2030، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة (نيوم والبحر الأحمر وأمالا والديسة وتروجينا) والتي يشرف عليها سمو ولي العهد -حفظه الله- والتي ستسهم -بإذن الله- في رفع مستوى جودة الحياة.
ونوه إلى ما ستوفره تلك المشروعات من برامج ابتعاث وفرص تدريبية ووظيفية ليس في منطقة تبوك فقط، بل يستفيد منها جميع أبناء وبنات المملكة وتعود بالنفع على الوطن والمواطن.
وأكد أمير تبوك، بهذا الخصوص على دور المحافظين بالمنطقة بأهمية التعاون مع الشركات المنفذة لهذه المشروعات وتسهيل أعمالهم.
بعد ذلك ناقش الاجتماع النقاط المدرجة على جدول الأعمال المتضمنة عددًا من الموضوعات ووجّه أمير المنطقة باتخاذ اللازم حيالها.