"السديس" يؤكد جاهزية المسجد الحرام لاستقبال 2500 معتكف أواخر شهر رمضان

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على جاهزية مواقع الاعتكاف في المسجد الحرام، لاستقبال قرابة (2,500) معتكف وفق الخطة التشغيلية لموسم رمضان المبارك هذا العام 1444هـ.