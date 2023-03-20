"السديس" يؤكد جاهزية المسجد الحرام لاستقبال 2500 معتكف أواخر شهر رمضان

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على جاهزية مواقع الاعتكاف في المسجد الحرام، لاستقبال قرابة (2,500) معتكف وفق الخطة التشغيلية لموسم رمضان المبارك هذا العام 1444هـ.
وتفصيلاً، أوضح الشيخ "السديس" أن الرئاسة هيأت قبو توسعة الملك فهد "للرجال"، والمصليات الخلفية والوسطية بالطابق الأول في التوسعة السعودية الثالثة "للرجال والنساء"، مع تقديم كافة الخدمات والتسهيلات للمعتكفين في المسجد الحرام بدءاً من دخولهم وحتى خروجهم.
واختتم تصريحه بالدعاء لله العلي القدير أن ييسر لقاصدي الحرمين الشريفين عباداتهم، وأن يحفظ وطننا الغالي وقيادتنا الرشيدة.