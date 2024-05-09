مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي ينهي معاناة مريضين باعتلالات كهرباء القلب عبر تقنيات حديثة

شهد مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي، علاج حالتي قلب معقدتين بتقنيات حديثة، الحالة الأولى لمريض "ثمانيني" راجع المستشفى وهو في حالة صحية معقدة سببها خلل في كهربائية القلب وضعف وعدم النبض، ذكر ذلك د.فيصل الصميدي استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين التاجية، رئيس الفريق الطبي المعالج.
الذي قال أن المريض وصل المستشفى بأعراض حادة أبرزها نوبات فقدان الوعي والضعف العام، وعدم القدرة على القيام بالمهام اليومية، وأوضحت الفحوصات الطبية وجود خلل في كهربائية القلب، وضعفاً عاماً وعدم انتظام بنبضات القلب، فأدخل إلى العناية المركزة، وبعد تدخلات دوائية استقرت حالته، فأخضع لعملية قسطرة تم فيها زراعة منظم ضربات القلب، في البطين الأيمن بالدخول عبر الوريد الفخذي، ويعد هذا الجهاز Leadless pacemaker- Micra، من أحدث منظمات القلب ويعمل بلا أسلاك، ويمتد عمر بطاريته إلى ما يتراوح بين "14 إلى 15" عام، واستغرقت العملية أقل من "15" دقيقة، وقد تكللت جهود الفريق الطبي ولله الحمد بالنجاح التام، إذ تخلص المريض من كافة الأعراض، وغادر إلى منزله في اليوم التالي للعملية بحالة صحية جيدة.
وأوضح د. الصميدي أن المريض الثاني شاب في العقد الرابع من العمر، وظل يعاني منذ سنوات من أعراض خفقان شديد تتطور أحياناً إلى حالة إغماء، وفور وصوله إلى المستشفى خضع لعدة فحوصات، حيث بينت نتيجة تخطيط القلب تسارعاً بطينياً، بينما أظهرت صور الأشعة الصوتية ضعفاً في كفاءة عضلة القلب، فتم التعامل مع الحالة بالأدوية لكنها لم تستجب، فتم تحويل المريض إلى عيادة القلب التخصصية، وإجراء قسطرة كهربائية للقلب، وكي البؤرة المسببة للتسارع البطيني باستخدم جهاز متقدم ثلاثي الأبعاد، Electrophysiology study and ablation with 3-D mapping، والذي لا يتوفر إلا في المراكز المتخصصة، وحقق التدخل الطبي الذي جرى تحت التخدير الموضعي ولم يستمر سوى نحو "30" دقيقة، نجاحاً كبيراً، حيث أنهى التسارع البطيني بشكل كامل، وغادر المريض المستشفى بعد "24" ساعة وهو بصحة جيدة.
الجدير بالذكر أن وحدة القسطرة بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي، تخدم كافة الحالات القلبية الطارئة، وتقوم بمعالجة الجلطات القلبية وإجراء القسطرة التشخيصية والعلاجية للمراجعين، وكذلك معالجة الأوعية الدموية والشرايين، إضافة إلى المرضى الذين يعانون من انسدادت في الشرايين أوقصور في الدورة الدموية، أو عيوب خلقية في القلب وتركيب الأجهزة المنظمة لضربات القلب، وعلاج اختلال نظم كهرباء القلب عن طريق الكي الحراري أو التبريد، كما يتم زراعة الصمامات عن طريق القسطرة القلبية التداخلية لمن يعانون من اعتلال بصمامات القلب.