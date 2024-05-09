مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي ينهي معاناة مريضين باعتلالات كهرباء القلب عبر تقنيات حديثة

الذي قال أن المريض وصل المستشفى بأعراض حادة أبرزها نوبات فقدان الوعي والضعف العام، وعدم القدرة على القيام بالمهام اليومية، وأوضحت الفحوصات الطبية وجود خلل في كهربائية القلب، وضعفاً عاماً وعدم انتظام بنبضات القلب، فأدخل إلى العناية المركزة، وبعد تدخلات دوائية استقرت حالته، فأخضع لعملية قسطرة تم فيها زراعة منظم ضربات القلب، في البطين الأيمن بالدخول عبر الوريد الفخذي، ويعد هذا الجهاز Leadless pacemaker- Micra، من أحدث منظمات القلب ويعمل بلا أسلاك، ويمتد عمر بطاريته إلى ما يتراوح بين "14 إلى 15" عام، واستغرقت العملية أقل من "15" دقيقة، وقد تكللت جهود الفريق الطبي ولله الحمد بالنجاح التام، إذ تخلص المريض من كافة الأعراض، وغادر إلى منزله في اليوم التالي للعملية بحالة صحية جيدة.