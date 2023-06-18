"الشهري": من أهم أعراض "أنيميا فقر الدم" الشعور بالخمول والإرهاق

ولمعرفة إن كان الشخص مصابًا بفقر الدم أم لا أوضح أنه عند زيارة الطبيب وسماعه الأعراض فإنه يطلب تحليلاً لمستوى الحديد في الدم "الهيموجلوبين"، وينظر هل هو طبيعي أم تحت الطبيعي. مشيرًا إلى أن كلاً من الرجل والمرأة والطفل له معدل يختلف عن الآخر. ‏