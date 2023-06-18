"الشهري": من أهم أعراض "أنيميا فقر الدم" الشعور بالخمول والإرهاق

قال طبيب الأسرة، الدكتور سعود الشهري، إن من أهم أعراض "أنيميا فقر الدم" الشعور بالخمول، والإرهاق، ونبضات القلب، والضيق في التنفس، وظهور شحوب في الوجه، وربما في باطن الكف.
وأضاف: "من الأعراض أيضًا انخفاض الشهية، خاصة عند الأطفال، وضعف الأظافر؛ فهي تتكسر بسهولة، وربما يعاني المريض كذلك الصداع، وبرودة في أطراف اليدين والرجلين".
ولمعرفة إن كان الشخص مصابًا بفقر الدم أم لا أوضح أنه عند زيارة الطبيب وسماعه الأعراض فإنه يطلب تحليلاً لمستوى الحديد في الدم "الهيموجلوبين"، وينظر هل هو طبيعي أم تحت الطبيعي. مشيرًا إلى أن كلاً من الرجل والمرأة والطفل له معدل يختلف عن الآخر.
وواصل "الشهري" مبينًا أن من أهم المصادر الطبيعية للحديد: الكبدة، واللحم الأحمر، والزيتون الأسود، والعسل الأسود، والزبيب الأسود، وأيضًا الورقيات الخضراء، مثل الخس، والجرجير، والبقدونس، والبنجر.
واختتم قائلاً: "لو ذهب شخص لأحد المختبرات، وأجرى تحليلاً للدم، وظهرت النتيجة بوجود نقص في الحديد، فإنه يلزم مراجعة الطبيب، وعرض النتيجة عليه، وأخذ العلاج اللازم".
ولفت إلى أنه لا يمكن الاعتماد فقط على المصادر الطبيعية، ولكن مهم أن نستخدم العلاج بوصفة من الطبيب في حال وجود نقص في الحديد؛ فالمصادر الطبيعية تحافظ على المعدل الطبيعي؛ ليبقى طبيعيًّا.