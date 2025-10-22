السفير الفلسطيني يعرب عن تقدير قيادة بلاده لمواقف المملكة الثابتة والمشرفة تجاه القضية الفلسطينية

وأثنى في تصريح صحفي، على ما يؤكده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من حرص على استقرار المنطقة ووقف العدوان وتثبيت الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وضرورة رفع المعاناة الإنسانية عن أبناء الشعب في قطاع غزة.