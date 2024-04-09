أمير الشرقية يرفع التهنئة للقيادة الحكيمة بمناسبة عيد الفطر المبارك

رفع أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز باسمه واسم أهالي المنطقة الشرقية، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وقال: "أرفع لمقامكم باسمي واسم أهالي المنطقة الشرقية، التهنئة الخالصة بحلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وصالح أعمالهم، وأن يعيد هذه المناسبة على الوطن وهو في أمن ورخاء، وأن يمدكم بعونه وتوفيقه عزاً للوطن والأمتين العربية والإسلامية.
كما رفع أمير المنطقة التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قائلا: بهذه المناسبة السعيدة أرفع لسموكم الكريم التهنئة، باسمي واسم أهالي المنطقة الشرقية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة على وطننا ونحن نعيش في رفعة وتقدم في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسموكم الكريم.