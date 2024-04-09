أمير الشرقية يرفع التهنئة للقيادة الحكيمة بمناسبة عيد الفطر المبارك

وقال: "أرفع لمقامكم باسمي واسم أهالي المنطقة الشرقية، التهنئة الخالصة بحلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وصالح أعمالهم، وأن يعيد هذه المناسبة على الوطن وهو في أمن ورخاء، وأن يمدكم بعونه وتوفيقه عزاً للوطن والأمتين العربية والإسلامية.