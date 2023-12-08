احذر السجن.. جولة لـ"سبق" تكشف هيمنة الوافدين على رحلات "التوصيل".. أرباح و"هذا كفيل"!

من جهته، قال المستشار القانوني عبدالله بن فهد الدهمش: يُعرَف التستر التجاري بأنه تمكين غير السعودي من العمل لحسابه الخاص بواسطة السعودي أو المستثمر الأجنبي في نشاط محظور عليه، سواءً كان ذلك عن طريق استعمال اسمه، أو ترخيصه أو سجله التجاري، أو بأي طريقة أخرى. وتجدر الإشارة إلى أن التستر التجاري يقوم على ثلاثة أمور، الأول وهو المتستر، ونقصد به المواطن السعودي، أو المستثمر الأجنبي الذي يُمكِّن غير السعودي من العمل لحسابه الخاص، والثاني وهو المتستر عليه، ونقصد به غير السعودي الذي يعمل لحسابه الخاص بتستر من السعودي أو المستثمر الأجنبي، والثالث وهو النشاط محل التستر.