وزير التعليم يكرّم "تعليم الحدود الشمالية" لتميّزه في تأسيس وحدة العمل التطوعي

كرّم وزير التعليم الأستاذ يوسف البنيان، الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية، ممثلة في قسم المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي، وذلك على هامش ملتقى اليوم العالمي للتطوع السعودي، الذي يوافق الخامس من ديسمبر من كل عام.
ويأتي هذا التكريم تقديرًا لجهود "تعليم الحدود الشمالية" في دعم العمل التطوعي، ولا سيما إسهامها في تأسيس وحدة العمل التطوعي وفق المعيار الوطني "إدامة"، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
ويعكس هذا الإنجاز دور قطاع التعليم في تعزيز ثقافة التطوع، وترسيخ مبادئ المسؤولية المجتمعية ضمن المنظومة التعليمية.