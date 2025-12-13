وزير التعليم يكرّم "تعليم الحدود الشمالية" لتميّزه في تأسيس وحدة العمل التطوعي

كرّم وزير التعليم الأستاذ يوسف البنيان، الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية، ممثلة في قسم المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي، وذلك على هامش ملتقى اليوم العالمي للتطوع السعودي، الذي يوافق الخامس من ديسمبر من كل عام.