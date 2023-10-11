نقلة نوعية.. نجاح اختبار احتواء أكثر من 70 ألف برميل في المياه الإقليمية السعودية

وأضاف "المطرفي" أن التمرين الثاني عشر يهدف لـتقييم القدرات البشرية والتقنية، مضيفًا: "الاستجابة الفعالة لأي حادث هي التقييم المستمر للمخاطر الناتجة عن تلك الحوادث"، وإدراكًا لأهمية الاستجابة والسيطرة على الأحداث الطارئة التي قد تنجم عن حوادث بيئة مماثلة قد تكون عواقبها وخيمة على الصحة العامة، والمجتمعات السكنية، والمناطق الحيوية والحساسة، والأنشطة الاقتصادية المحيطة بالمنطقة، مهيبًا بأن تكون جميع القدرات في حالة تأهب دائمة وجاهزية قصوى، "ولا يمكن معرفة ذلك إلا بإجراء مثل هذه الفرضيات، التي يتم فيها اختبار مستوى التعاون والتنسيق في إنقاذ وحماية البيئة والمجتمع".