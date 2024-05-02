بعد منافسة محتدمة مع 350 مشاركًا.. طالبة سعودية تتوج ضمن أفضل ثلاثة مميزين في مسابقة آبل العالمية

وقالت الطالبة الفائزة جواهر شامان العنزي: إنها كانت قريبة جدًّا من جدها الذي توفي وهي في عمر الخامسة، وبعد فترة وجيزة أصيبت بالتلعثم الذي أصبح منهكًا لها، وبمرور الوقت، وبمساعدة والدها، تمكنت من تعلم طرق التحكم في التأتأة، وتعمل الآن في مشروعها على إنشاء تطبيق اسمه طفلي My Child، الذي يمكّن مستخدميه من مساعدتهم في حالات التأتأة.