تستهدف تعزيز أهمية الحفاظ على التراث.. "الهيئة الملكية للعلا" تطلق حملة "إرثنا مسؤوليتنا"

وتعمل الهيئة الملكية لمحافظة العلا على تطوير العلا دون المساس بمعالمها التاريخية مع التأكيد على تنمية الإنسان، متضمنة "رؤية العلا" الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي بالتعاون مع أبناء وبنات الوطن في العلا، وفريقًا من الخبراء العالميين؛ بهدف أن تصبح أكبر متحف حي بالعالم مع المساهمة في تطوير إرث ثقافي للعالم، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، حيث ستحقق مع اكتمالها مردودًا اقتصاديًا، من خلال جذب مزيد من السياح، وتوفير فرصة عمل متنوعة للسكان، بالإضافة إلى المساهمة في الناتج المحلّي الإجمالي للمملكة.