"السديس" يؤمّ المصلين في صلاة العشاء بالمسجد النبوي ويوجّه كلمة للزائرين

يؤمّ رئيسُ الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مساء اليوم، المصلّين في صلاة العشاء بالمسجد النبوي الشريف. وسيلقي رئيسُ الشؤون الدينية بعد صلاة العشاء كلمةً لزائري المسجد النبوي يهنّئهم بدخول شهر رمضان المبارك، كما سيؤكّد في كلمته التوجيهية على ضرورة التناغم بين كافة منظومة العمل الدينية وشركاء النجاح؛ لإثراء تجربة الزائرين للمسجد النبوي، وتهيئة الأجواء التعبدية الإيمانية لهم ليؤدّوا عبادتهم بكل راحة واطمئنان وخشوع.

وكان رئيس الشؤون الدينية قد وصل إلى المدينة المنورة في إطار جولة يقوم بها على قطاعات المنظومة الدينية في المسجد النبوي؛ للاطمئنان على سير خطة الرئاسة لشهر رمضان المبارك، وضمان تنفيذها وحوكمتها.