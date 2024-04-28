"محمية الإمام تركي" تشارك في فعاليات "أسبوع البيئة 2024"

يذكر أن محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، تُعد ثاني أكبر المحميات الملكية من حيث المساحة، بامتدادها على مساحة 91,500 كم2، وتزخر بطبيعة خلابة وتنوع أحيائي فريد، يشمل نحو 138 نوعًا من الكائنات الفطرية؛ بينها حيوانات نادرة مثل: غزال الريم والمها الوضيحي والنعام العربي وأكثر من 179 نوعًا نباتيًا، منها: أشجار الطلح والسدر البري والأرطى.