وصول أول سفينة شحن سيارات إلى ميناء الملك عبدالعزيز

ويحتلّ المرتبة 14 عالميًّا في مؤشر كفاءة أداء موانئ الحاويات لعام 2021م؛ مكانة رائدة إقليميًّا ودوليًّا؛ نظرًا لما يمتلكه من قدرات تشغيلية ولوجستية نوعية تتأكد بوصول عدد أرصفته إلى 43 رصيفًا مكتملة الخدمات والتجهيزات يمكن من خلالها استقبال السفن العملاقة.