تسجيل برنامج خدمات المرضى بجمعية مكافحة السرطان لدى "الملكية الفكرية"

يُذكر أن الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان تقدم عددًا من البرامج الاجتماعية؛ منها: برنامج المساعدات المالية "داعم"، برنامج تذاكر الإركاب "ناقل"، برنامج السكن، بجانب مراكز العلاج "إسكان"، برنامج الإعاشة الفورية "مساند"، برنامج الأجهزة الطبية "نيسر"، برنامج النقل الداخلي "مشوار"، برنامج المسيرات الشهرية "يسر"، وبرنامج الدعم النفسي "حياة"، إضافة إلى إتاحة الفرصة لأفراد المجتمع في المساهمة بعلاج مرضى السرطان عن طريق التبرع لهذه المبادرات الموجودة على المتجر الإلكتروني.