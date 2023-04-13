تسجيل برنامج خدمات المرضى بجمعية مكافحة السرطان لدى "الملكية الفكرية"

أعلنت الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان عن تسجيل برنامج خدمات المرضى الإلكتروني لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، لتكون حقوق البرنامج مسجلة باسم الجمعية.
ويمتاز البرنامج بقاعدة بيانات لعدد الخدمات للمرضى الذين يتلقون العلاج والمتابعة الدورية لكل حالة إلى مرحلة التعافي من المرض، بالإضافة إلى أتمتة الخدمات المقدمة للمرضى، وذلك برفع دراسة شاملة لحالة المرضى ومطابقة التقارير وفق شروط البرنامج.
ويربط النظام بين الإدارات، والتي تشمل المحاسبة وإدارة تنمية الموارد المالية؛ حيث يوفر كافة طرق صرف المساعدات والفواتير والمصروفات، بالإضافة لإعداد جدولة لإحصائيات الخدمات المقدمة وعدد المستفيدين والخدمات المقدمة لكل مريض.
وكانت الجمعية قد أطلقت مع حلول شهر رمضان المبارك حملة "يا طيب خيرك"، لحثّ أفراد المجتمع على مساندة مرضى السرطان ودعمهم في رحلة علاجهم، وتسليط الضوء على أثر دعمهم في حياة المرضى.
يُذكر أن الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان تقدم عددًا من البرامج الاجتماعية؛ منها: برنامج المساعدات المالية "داعم"، برنامج تذاكر الإركاب "ناقل"، برنامج السكن، بجانب مراكز العلاج "إسكان"، برنامج الإعاشة الفورية "مساند"، برنامج الأجهزة الطبية "نيسر"، برنامج النقل الداخلي "مشوار"، برنامج المسيرات الشهرية "يسر"، وبرنامج الدعم النفسي "حياة"، إضافة إلى إتاحة الفرصة لأفراد المجتمع في المساهمة بعلاج مرضى السرطان عن طريق التبرع لهذه المبادرات الموجودة على المتجر الإلكتروني.