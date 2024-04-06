عالم أحياء: "المجتمع الميكروبي" له أنشطة مفيدة للصحة ولا تشكل العدوى سوى نسبة ضئيلة

وأوضح "ماكباين" قائلًا: فعلى سبيل المثال: تتواجد الأغشية الحيوية، وهي عبارة عن تكدس معقد للكائنات المجهرية، على أسطح الأسنان، وقد تكون سببًا في حدوث تسوس الأسنان، إلا أنها تساعد أيضًا في منْع نموّ الكائنات الحية الدقيقة الأكثر خطورة والأكثر ضراوة، كما أنها تتواجد عادةً على الجلد، وفي بصيلات الشعر، والمعدة، والأمعاء الدقيقة، والأمعاء الغليظة، والجهاز التنفسي العلوي، ومختلف بيئات الجسم الأخرى، وتمنع حدوث بعض الأمراض.