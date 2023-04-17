 بدء تنفذ برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين في قرية "غات" بالسنغال

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحق الديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين بجمهورية السنغال تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين، بتوزيعها أكثر من 5000 وجبة غذائية لسكان قرية "غات" بمحافظة بامباي على بعد 180 كلم من العاصمة السنغالية داكار، ووقع الإفطار في ساحة الجامع الكبير لقرية "غات" بمحافظة بامبي.
وقد حضر الإفطار ما لا يقل عن خمسة آلاف صائم وصائمة من الكبار وصغار السن من سكان المنطقة وطلاب العلم والأرامل، وأعضاء هيئة التدريس في مدارس القرية، والشخصيات الدينية
من جهته قال عمدة القرية: "إن عطاءات المملكة العربية السعودية تخفّف كثيراً من آلام المسلمين في كل العالم، والمملكة العربية السعودية غنية عن التعريف فهي تمد يد العون والعطاء للجميع".
ورفع أهالي قرية "غات" الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على ما يبذلانه من جهود في خدمة الإسلام والمسلمين، وتلمس حاجاتهم وتلبيتها بالسرعة القصوى، وخاصة في هذا الشهر المبارك، منوهين بالبرامج الرمضانية التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.