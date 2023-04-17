 بدء تنفذ برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين في قرية "غات" بالسنغال

ورفع أهالي قرية "غات" الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على ما يبذلانه من جهود في خدمة الإسلام والمسلمين، وتلمس حاجاتهم وتلبيتها بالسرعة القصوى، وخاصة في هذا الشهر المبارك، منوهين بالبرامج الرمضانية التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.