"أبو طالب": عندما يقول مسؤول سعودي إن "أمن الحج وأمن الوطن خط أحمر".. "يعني خط أحمر"

ويرفض "أبو طالب" تسييس الحج، ويقول: "قد يعبّر الناس في كثير من الدول عن آرائهم تجاه قضية معيّنة، سياسية كانت أو غيرها، في بعض المناسبات التي تستقطب الإعلام، ولكن إذا تجاوز التعبير ما هو مسموح به بحسب قوانين الدولة المضيفة، أو هدد أمنها أو أضرّ بالحياة العامة؛ فإننا نرى التدخل الفوري لمنع ذلك، وبشكل عنيف أحيانًا. رأينا ذلك في أمريكا وفرنسا وكثير غيرها من الدول التي تسمح بالتظاهر، ولكن الأمر مختلف تمامًا بالنسبة للحج، فهو شعيرة دينية خالصة لا مكان فيها لأي معنى أو رمز أو إيحاء له علاقة بقضايا العالم السياسية أيًّا كانت، وغير مسموح بتاتًا بتسييسه، ومسؤولة عنه دولة تمنع ذلك منعًا قاطعًا، وتؤكد ذلك لكل دول العالم التي يفد منها الحجاج".